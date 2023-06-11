AFP: Макрон призвал Иран прекратить поддерживать Россию в украинском конфликте

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на France Press.

«В рамках беседы французский лидер... призвал Тегеран немедленно прекратить оказываемую России поддержку», — говорится в сообщении агентства.

По словам французского лидера, «поставка Ираном дронов России» имеет тяжёлые последствия для гуманитарной области и сферы безопасности.

Ранее Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ в случае, если конфликт затянется.

Также Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать условия для подготовки украинских пилотов.