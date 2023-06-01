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Зеленский и Макрон договорились создать условия для подготовки украинских пилотов

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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились разработать условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолётов.

«Подтвердили нашу договорённость... по поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолётов», — сообщил Зеленский.

Лидеры поручили главам минобороны обеих стран спроектировать решение по объёмам и механизму подготовки военных лётчиков, которое будет принято на следующем заседании в формате «Рамштайн».

Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям» для украинской армии.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему не намерены поставлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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