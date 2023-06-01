Зеленский и Макрон договорились создать условия для подготовки украинских пилотов
«Подтвердили нашу договорённость... по поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолётов», — сообщил Зеленский.
Лидеры поручили главам минобороны обеих стран спроектировать решение по объёмам и механизму подготовки военных лётчиков, которое будет принято на следующем заседании в формате «Рамштайн».
Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям» для украинской армии.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему не намерены поставлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.