Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома
Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал, выступая перед однопартийцами в штате Северная Каролина.
«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента», — добавил бывший американский лидер.
При этом Трамп выразил уверенность, что «никогда не уступит и никогда не будет побеждён».
Ранее Трамп заявил, что не выйдет из президентской гонки, даже если будет осуждён.
Также он подтвердил намерение явиться в суд по делу о хранении секретных документов.