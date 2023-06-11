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Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома

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Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал, выступая перед однопартийцами в штате Северная Каролина.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента», — добавил бывший американский лидер.

При этом Трамп выразил уверенность, что «никогда не уступит и никогда не будет побеждён».

Ранее Трамп заявил, что не выйдет из президентской гонки, даже если будет осуждён.

Также он подтвердил намерение явиться в суд по делу о хранении секретных документов.

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