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Трамп заявил, что не выйдет из президентской гонки, даже если будет осуждён

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Экс-президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от участия в борьбе за высший государственный пост в стране, даже если будет признан виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Об этом информирует Politico.

«Я не выйду из борьбы никогда», — заявил Трамп.

По его словам, если бы у него была необходимость выйти из президентской гонки, то он сделал бы это ещё в 2016 году.

Как пишет издание, предъявленные Трампу обвинения законодательно не запрещают ему баллотироваться в президенты и участвовать в дальнейшей гонке.

Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.

Также, по его мнению, при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной.

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