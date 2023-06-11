Трамп заявил, что не выйдет из президентской гонки, даже если будет осуждён
Об этом информирует Politico.
«Я не выйду из борьбы никогда», — заявил Трамп.
По его словам, если бы у него была необходимость выйти из президентской гонки, то он сделал бы это ещё в 2016 году.
Как пишет издание, предъявленные Трампу обвинения законодательно не запрещают ему баллотироваться в президенты и участвовать в дальнейшей гонке.
Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.
Также, по его мнению, при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной.