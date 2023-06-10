В Минобороны Великобритании заявили о завершении обучения украинских танкистов в королевстве.

«Украинские танковые экипажи завершили обучение в Великобритании», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По данным британского Минобороны, военнослужащие ВСУ уже вернулись в страну для продолжения участия в боевых действиях.

Американский ведущий Клейтон Моррис ранее назвал обучение танкистов ВСУ британцами уроками убийства.

4 мая в российском МИД сообщили, что Россия призывает секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании по поставке снарядов с обеднённым ураном на Украину.

12 мая бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty заявил, что британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, сожгут на поле боя в первом же бою.