Британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, сожгут на поле боя в первом же бою, считает бывший американский офицер разведки Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.

Риттер напомнил, что у ВСУ есть всего 14 танков Challenger 2, а их живучесть никакая.

«Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что использование украинскими военными снарядов с обеднённым ураном навредит им ещё больше, пишет РИА Новости.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину.

Минобороны России заявило, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.