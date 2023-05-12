Экс-разведчик Риттер: ВС России сожгут танки ВСУ Challenger 2 в первом бою
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Риттер напомнил, что у ВСУ есть всего 14 танков Challenger 2, а их живучесть никакая.
«Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», — сказал эксперт.
Он также выразил мнение, что использование украинскими военными снарядов с обеднённым ураном навредит им ещё больше, пишет РИА Новости.
11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину.
Минобороны России заявило, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.