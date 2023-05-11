Глава МО Британии подтвердил, что на Украину прибыли все обещанные танки Challenger 2

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину

«Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины», — приводит РИА Новости слова Уоллеса в парламенте.

Он отметил, что обучение использованию танков проходило как в Британии, так и на Украине.

27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.