Глава МО Британии подтвердил, что на Украину прибыли все обещанные танки Challenger 2
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«Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины», — приводит РИА Новости слова Уоллеса в парламенте.
Он отметил, что обучение использованию танков проходило как в Британии, так и на Украине.
27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.