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Глава МО Британии подтвердил, что на Украину прибыли все обещанные танки Challenger 2

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину
Глава МО Британии подтвердил, что на Украину прибыли все обещанные танки Challenger 2
  • AP
  • © Ben Birchall

«Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины», — приводит РИА Новости слова Уоллеса в парламенте.

Он отметил, что обучение использованию танков проходило как в Британии, так и на Украине.

27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.

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