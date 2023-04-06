Рогов: танки Challenger 2 прибывают в подразделения ВСУ на Запорожском направлении

Танки Challenger 2 поступают на Запорожское направление, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мы танки Challenger ожидаем на Запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении», — цитирует Рогова ТАСС.

Он рассказал, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли, прощупывание линии фронта.

В американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.

27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.