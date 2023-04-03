Экс-сотрудник Пентагона Брайен: западные танки на Украине превратятся в пепел

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Поставляемые Украине западные танки Abrams, Challenger и Leopard будут лёгкими мишенями для армии России, заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: западные танки на Украине превратятся в пепел
  • AP

«Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений», — пишет Брайен.

По его словам, данные модели танков имеют хорошо известные слабые места.

Он предположил, что в России знают об этих слабых местах и смогут выработать стратегию против данных машин.

27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.

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