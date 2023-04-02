Офицер Кроуфорд: парад с захваченным Challenger в Москве был бы ударом по Лондону

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Подполковник Стюарт Кроуфорд заявил, что захват ВС России британского танка Challenger на Украине и демонстрация его во время парада на Красной площади стали бы ударом по военной репутации Великобритании.
Офицер Кроуфорд: парад с захваченным Challenger в Москве был бы ударом по Лондону
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

Такое мнение он выразил в материале для Express.

«Представьте, какой информационный эффект окажет захваченный неповреждённый Challenger 2, который покажут на Красной площади в Москве!» — написал Кроуфорд.

По его словам, украинские и британские власти должны быть осторожны, так как есть вероятность, что российские военные овладеют этими машинами на поле боя.

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением, законной целью для российской армии.

По его словам, такие специалисты являются комбатантами и врагами России, поэтому «их надо уничтожать».

27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.

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