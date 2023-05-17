Американский ведущий Моррис назвал обучение танкистов ВСУ британцами уроками убийства
Так прокомментировал видео обучения британцами солдат украинской армии по управлению танками Challenger 2, опубликованное британским Минобороны, журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.
«Британская армия просто замечательная: «собирайтесь рядом, настало время для урока убийства», — сыронизировал он.
Отмечается, что некоторое время в кадре мелькал танковый боеприпас, начинённый обеднённым ураном.
4 мая в российском МИД сообщили, что Россия призывает секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании по поставке снарядов с обеднённым ураном на Украину.
12 мая бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty заявил, что британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, сожгут на поле боя в первом же бою.