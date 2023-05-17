Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Американский ведущий Моррис назвал обучение танкистов ВСУ британцами уроками убийства

Короткая ссылка
Армия Великобритании проводит ВС Украины уроки смерти, обучая украинских военнослужащих использовать танковые снаряды с обеднённым ураном.

Так прокомментировал видео обучения британцами солдат украинской армии по управлению танками Challenger 2, опубликованное британским Минобороны, журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.

«Британская армия просто замечательная: «собирайтесь рядом, настало время для урока убийства», — сыронизировал он.

Отмечается, что некоторое время в кадре мелькал танковый боеприпас, начинённый обеднённым ураном.

4 мая в российском МИД сообщили, что Россия призывает секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании по поставке снарядов с обеднённым ураном на Украину.

12 мая бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty заявил, что британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, сожгут на поле боя в первом же бою.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить