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МИД: Россия примет решение о продлении зерновой сделки только исходя из своих интересов

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Решение о том, продлевать ли стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов России.
МИД: Россия примет решение о продлении зерновой сделки только исходя из своих интересов
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве.

По его словам, необходимо ориентироваться на чёткое понимание интересов российской стороны.

«Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вершинин заявил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

Как отмечал директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, коридоры для вывоза зерна используются для прикрытия атак на российское побережье.

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