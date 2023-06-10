Вершинин: из-за подрыва аммиакопровода перспектива его запуска отодвинута надолго

Из-за подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса перспектива его запуска отодвинута надолго, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Этот теракт поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности в порт Южный», — цитирует его ТАСС.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.

В МИД России подчеркнули, что Украина была единственной незаинтересованной стороной работы аммиакопровода.