Вершинин: из-за подрыва аммиакопровода перспектива его запуска отодвинута надолго
- РИА Новости
«Этот теракт поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности в порт Южный», — цитирует его ТАСС.
7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.
В МИД России подчеркнули, что Украина была единственной незаинтересованной стороной работы аммиакопровода.