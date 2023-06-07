МИД России: Украина была единственной незаинтересованной стороной работы аммиакопровода

Украина была единственной стороной, не заинтересованной в возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя диверсию на трубопроводе.

По её словам, Россия предпримет усилия для прояснения обстоятельств произошедшего.

«Но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, — это, безусловно, киевский режим», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Отмечается, что пострадавших среди российских военнослужащих нет.