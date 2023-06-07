МИД России: Украина была единственной незаинтересованной стороной работы аммиакопровода
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По её словам, Россия предпримет усилия для прояснения обстоятельств произошедшего.
«Но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, — это, безусловно, киевский режим», — сказала Захарова на брифинге.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Отмечается, что пострадавших среди российских военнослужащих нет.