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Аналитик Оберг: Украина стала «стеной» для НАТО, Россия об этом предупреждала

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Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведёт в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, заявил директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг.

Об этом пишет Global Times.

«Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придёт день, когда вы упрётесь в стену», — сказал аналитик.

По его словам, Украина как раз и стала для НАТО такой стеной. При этом, как отметил Оберг, Россия за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности.

Ранее обозреватель Беньямин Хирш заявил, что появление оружия НАТО у неонацистов из ДРГ ставит Киев в трудное положение.

Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО.

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