Аналитик Оберг: Украина стала «стеной» для НАТО, Россия об этом предупреждала
Об этом пишет Global Times.
«Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придёт день, когда вы упрётесь в стену», — сказал аналитик.
По его словам, Украина как раз и стала для НАТО такой стеной. При этом, как отметил Оберг, Россия за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности.
Ранее обозреватель Беньямин Хирш заявил, что появление оружия НАТО у неонацистов из ДРГ ставит Киев в трудное положение.
Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО.