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Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО

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Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что Запад в тайне ненавидит президента Украины Владимира Зеленского и не уважает его.

Об этом он заявил в эфире U.S. Tour of Duty

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой», — заявил экс-разведчик

Он также отметил, что надежды Зеленского на то, что Украину примут в НАТО, «иллюзорны».

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — цитирует Риттера РИА Новости.

Ранее Риттер заявил, что ВСУ не смогут скрыться от сверхточных спутников России.

Также сообщалось, что в Италии прошли акции против НАТО и направления оружия на Украину.

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