Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО
Об этом он заявил в эфире U.S. Tour of Duty
«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой», — заявил экс-разведчик
Он также отметил, что надежды Зеленского на то, что Украину примут в НАТО, «иллюзорны».
«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — цитирует Риттера РИА Новости.
Ранее Риттер заявил, что ВСУ не смогут скрыться от сверхточных спутников России.
Также сообщалось, что в Италии прошли акции против НАТО и направления оружия на Украину.