Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ не смогут скрыться от сверхточных спутников России

Сверхточные российские спутники позволят армии России тщательно отслеживать манёвры украинских сил. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

«У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха», — приводит РИА Новости его слова в эфире U.S. Tour of Duty.

Риттер добавил, что от радаров с высочайшим разрешением невозможно скрыть перемещения войск и техники.

По его словам, эти спутники поменяют ход конфликта вокруг Украины.

Ранее стало известно, что новый российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет вести разведку военных объектов на Украине до двух раз в сутки.

Отмечается, что объект на орбиту вывели в субботу, 27 мая.