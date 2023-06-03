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Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ не смогут скрыться от сверхточных спутников России

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Сверхточные российские спутники позволят армии России тщательно отслеживать манёвры украинских сил. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ не смогут скрыться от сверхточных спутников России
  • Gettyimages.ru

«У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха», — приводит РИА Новости его слова в эфире U.S. Tour of Duty.

Риттер добавил, что от радаров с высочайшим разрешением невозможно скрыть перемещения войск и техники.

По его словам, эти спутники поменяют ход конфликта вокруг Украины.

Ранее стало известно, что новый российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет вести разведку военных объектов на Украине до двух раз в сутки.

Отмечается, что объект на орбиту вывели в субботу, 27 мая.

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