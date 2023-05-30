РИА Новости: новый российский спутник будет вести разведку военных объектов Украины

Новый российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет вести разведку военных объектов на Украине до двух раз в сутки.

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Собеседник агентства напомнил, что спутник на орбиту вывели в субботу, 27 мая.

«В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в 1 м», — рассказал он.

Отмечается, что спутник будет способен вести наблюдение независимо от времени суток и погодных условий.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный со спутником «Кондор-ФКА» № 1.