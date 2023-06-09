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Tagesspiegel: появление оружия НАТО у неонацистов из ДРГ ставит Киев в трудное положение

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Появление оружия НАТО у боевиков украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область, ставит Киев в затруднительное для объяснений положение, пишет обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel.

«Зеленский, вероятно, находится на вершине командной цепочки — зачем он идёт на такой риск?» — отмечает журналист.

В статье при этом упоминается, что в состав ДРГ входят неонацисты, которые вооружились западным оружием.

5 июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой.

The Washington Post писала, что при нападении на Белгородскую область боевики использовали оружие и технику из США и стран ЕС.

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