Tagesspiegel: появление оружия НАТО у неонацистов из ДРГ ставит Киев в трудное положение
«Зеленский, вероятно, находится на вершине командной цепочки — зачем он идёт на такой риск?» — отмечает журналист.
В статье при этом упоминается, что в состав ДРГ входят неонацисты, которые вооружились западным оружием.
5 июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой.
The Washington Post писала, что при нападении на Белгородскую область боевики использовали оружие и технику из США и стран ЕС.