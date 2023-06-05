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Премьер Бельгии поручил прояснить вопрос бельгийского оружия в Белгородской области

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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой.
Премьер Бельгии поручил прояснить вопрос бельгийского оружия в Белгородской области
  • AP

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала RTBF.

Он отметил, что переданное Украине оружие может использоваться исключительно «в целях обороны».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолёты производства США F-16, которые планируется ей передать.

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