Премьер Бельгии поручил прояснить вопрос бельгийского оружия в Белгородской области

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой.

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала RTBF.

Он отметил, что переданное Украине оружие может использоваться исключительно «в целях обороны».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолёты производства США F-16, которые планируется ей передать.