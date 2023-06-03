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WP: ДРГ в ходе атаки на Белгородскую область использовала оружие и технику США и стран ЕС

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При нападении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область использовались оружие и техника из США и стран ЕС. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
WP: ДРГ в ходе атаки на Белгородскую область использовала оружие и технику США и стран ЕС
  • Gettyimages.ru

«Три автомобиля... MRAP, ввезённые боевиками в Россию, были предоставлены Соединёнными Штатами, а четвёртая была из Польши», — говорится в материале.

Также чиновники на условиях анонимности сообщили, что боевики использовали оружие производства Бельгии и Чехии, а также как минимум один американский противотанковый комплекс АТ-4.

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото «трофейной» бронемашины, захваченной у украинской диверсионно-разведывательной группы.

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