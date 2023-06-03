WP: ДРГ в ходе атаки на Белгородскую область использовала оружие и технику США и стран ЕС
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«Три автомобиля... MRAP, ввезённые боевиками в Россию, были предоставлены Соединёнными Штатами, а четвёртая была из Польши», — говорится в материале.
Также чиновники на условиях анонимности сообщили, что боевики использовали оружие производства Бельгии и Чехии, а также как минимум один американский противотанковый комплекс АТ-4.
23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото «трофейной» бронемашины, захваченной у украинской диверсионно-разведывательной группы.