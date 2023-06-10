Польский политолог Сыкульский заявил о создании пророссийского политического формирования

Политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский заявил, что в Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Сыкульского, данное формирование будет открыто стремиться к установлению дружеских отношений с Россией.

«Первые мероприятия пройдут уже осенью», — сказал политолог.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке.

Также сообщалось, что в Варшаве прошла крупная акция антиправительственного протеста.

Кроме того, в Politico заявляли о возможной гражданской войне в Польше из-за создания комиссии по изучению «влияния России».