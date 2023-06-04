Крупная акция антиправительственного протеста началась в Варшаве

Крупная акция протеста началась в Варшаве, марш организовал лидер польской оппозиции, глава «Гражданской коалиции» и бывший глава Еврокомиссии Дональд Туск.

Как пишет РИА Новости, на акцию протеста собрались несколько десятков тысяч человек.

Туск заявил, что марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS).

По его словам, марш проводится против «дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу».

Ранее вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский заявил, что оппозиция и ещё половина Европы хотят наладить отношения с Россией.

Также сообщалось, что польская оппозиция готовит вотум недоверия главе Минобороны страны Мариушу Блащаку.