Крупная акция антиправительственного протеста началась в Варшаве
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Как пишет РИА Новости, на акцию протеста собрались несколько десятков тысяч человек.
Туск заявил, что марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS).
По его словам, марш проводится против «дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу».
Ранее вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский заявил, что оппозиция и ещё половина Европы хотят наладить отношения с Россией.
Также сообщалось, что польская оппозиция готовит вотум недоверия главе Минобороны страны Мариушу Блащаку.