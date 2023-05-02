Вице-премьер Польши: оппозиция и еще половина Европы хотят наладить отношения с Россией
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«У наших политических конкурентов просто нет другого пути... Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела... Половина Европы такая», — цитирует его интервью изданию Kurier Lubelski РИА Новости.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Польша провоцирует прямое военное столкновение с Россией.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.