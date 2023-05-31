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Politico: в Польше может произойти гражданская война из-за закона о «влиянии России»

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В Польше возможна гражданская война из-за создания комиссии по изучению «влияния России», заявил обозреватель Politico Войцех Кось.

Согласно мнению обозревателя, польский Анджей Дуда может воспользоваться данной комиссией для преследования своих политических противников, в частности экс-премьера страны Дональда Туска.

В материале говорится, что подобные действия власти могут привести к гражданской войне в Польше.

«Президент Анджей Дуда сегодня серьёзно ослабил нашу страну, как внутри, так и за её пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — заявил глава партии «Польша 2050» Шимон Головни.

Ранее стало известно, что американские власти обеспокоены принятым в Польше законом по созданию комиссии, которая бы изучала влияние России на внутреннюю безопасность страны.

До этого в Польше депутаты поспорили во время обсуждения законопроекта о создании комиссии по изучению влияния России.

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