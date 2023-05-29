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В Польше депутаты поспорили при обсуждении проекта о комиссии по изучению влияния России

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В Польше депутаты поспорили во время обсуждения законопроекта о создании комиссии по изучению влияния России.

По данным издания wPolityce, споры между депутатами правящей партии и оппозиции произошли в эфире телеканала TVP.

Депутат от правящей партии «Право и справедливость» Доминик Тарчинский заявил, что создание комиссии обусловлено тем, что его оппоненты от оппозиции «надевали русские шапки и пили водку с русскими», поэтому нужно расследовать деятельность различных СМИ, фондов и изучить газовые контракты с Россией. 

При этом депутат от оппозиционной Польской крестьянской партии (PSL) Павел Бейда в ответ на это заявил, что на фоне приближающихся выборов правящая партия «достаёт такую ​​мощную дубину, которой хочет победить оппозицию». 

Он также назвал возможность работы подобной комиссии «совершенно неконституционной» и заявил, что это будет «псевдосудом».

«Удивительное начало мракобесия и диктатуры», — сказал Бейда.

Ранее сообщалось, что польские власти планируют закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. 

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