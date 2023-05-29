В Польше депутаты поспорили при обсуждении проекта о комиссии по изучению влияния России
По данным издания wPolityce, споры между депутатами правящей партии и оппозиции произошли в эфире телеканала TVP.
Депутат от правящей партии «Право и справедливость» Доминик Тарчинский заявил, что создание комиссии обусловлено тем, что его оппоненты от оппозиции «надевали русские шапки и пили водку с русскими», поэтому нужно расследовать деятельность различных СМИ, фондов и изучить газовые контракты с Россией.
При этом депутат от оппозиционной Польской крестьянской партии (PSL) Павел Бейда в ответ на это заявил, что на фоне приближающихся выборов правящая партия «достаёт такую мощную дубину, которой хочет победить оппозицию».
Он также назвал возможность работы подобной комиссии «совершенно неконституционной» и заявил, что это будет «псевдосудом».
«Удивительное начало мракобесия и диктатуры», — сказал Бейда.
Ранее сообщалось, что польские власти планируют закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.