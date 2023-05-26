Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Польша намерена запретить въезд грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии

Короткая ссылка
Польские власти планируют закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. Об этом говорится в проекте постановления МВД Польши и администрации республики.
Польша намерена запретить въезд грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

Документ опубликован в правительственном законодательном центре.

В нём говорится о приостановлении движения до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Белоруссией для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей и прицепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии и в России, пишет РИА Новости.

Также 26 мая в российское правительство поступило обращение Госдумы о запрете транзита через территорию России грузовикам из Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить