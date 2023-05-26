Польша намерена запретить въезд грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии
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Документ опубликован в правительственном законодательном центре.
В нём говорится о приостановлении движения до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Белоруссией для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей и прицепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии и в России, пишет РИА Новости.
Также 26 мая в российское правительство поступило обращение Госдумы о запрете транзита через территорию России грузовикам из Польши.