Польша намерена запретить въезд грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии

Польские власти планируют закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. Об этом говорится в проекте постановления МВД Польши и администрации республики.

Документ опубликован в правительственном законодательном центре.

В нём говорится о приостановлении движения до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Белоруссией для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей и прицепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии и в России, пишет РИА Новости.

Также 26 мая в российское правительство поступило обращение Госдумы о запрете транзита через территорию России грузовикам из Польши.