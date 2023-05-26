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В правительство поступило обращение о запрете транзита грузовиков из Польши через Россию

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Обращение Госдумы о запрете транзита через территорию России грузовикам из Польши поступило в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
В правительство поступило обращение о запрете транзита грузовиков из Польши через Россию
  • Gettyimages.ru

«Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправки автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Госдума приняла обращение к правительству, в котором призывает запретить транзит польских фур через российскую территорию.

22 мая в Госдуму внесли проект обращения к правительству, в соответствии с которым предлагается запретить польским перевозчикам осуществлять перевозки по территории России в связи с антироссийской политикой Варшавы.

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