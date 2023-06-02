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Песков: отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке

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Отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке
  • РИА Новости

«История с Польшей у нас богатая в наших отношениях. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке», — сказал он.

Ранее стало известно, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

Также сообщалось, что Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии и 15 россиян в ответ на приговор белорусскому журналисту польского происхождения Анджею Почобуту.

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