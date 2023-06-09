Дональду Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам
- AP
Как ранее сообщил сам Трамп, его вызвали в суд Майами в следующий вторник, 13 июня, пишет Politico.
Большое жюри присяжных утвердило список обвинений. В него входит хранение информации, имеющей отношение к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей и ложные заявления и показания.
Каждая из статей предполагает наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.
Обвинительное заключение опубликовала газета The New York Times.
Ранее американские федеральные прокуроры уведомили Трампа о том, что в отношении него ведётся уголовное расследование.
После этого бывший президент назвал обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами вмешательством в избирательный процесс.
9 июня адвокаты Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили о намерении прекратить представлять его интересы в расследованиях.
Конгрессмен Пол Госар заявил, что обвинение является фальшивым.