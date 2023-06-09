Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как ранее сообщил сам Трамп, его вызвали в суд Майами в следующий вторник, 13 июня, пишет Politico.

Большое жюри присяжных утвердило список обвинений. В него входит хранение информации, имеющей отношение к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей и ложные заявления и показания.

Каждая из статей предполагает наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.

Обвинительное заключение опубликовала газета The New York Times.

Ранее американские федеральные прокуроры уведомили Трампа о том, что в отношении него ведётся уголовное расследование.

После этого бывший президент назвал обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами вмешательством в избирательный процесс.

9 июня адвокаты Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили о намерении прекратить представлять его интересы в расследованиях.

Конгрессмен Пол Госар заявил, что обвинение является фальшивым.