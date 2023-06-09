Трамп назвал предъявление ему обвинений вмешательством в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп назвал вмешательством в избирательный процесс предстоящее предъявление ему обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Об этом информирует ТАСС.

«Они пытаются уничтожить мою репутацию, чтобы победить на выборах», — сказал экс-президент США.

По его словам, выдвижение обвинений в его адрес связано с тем, что он «лидирует в опросах общественного мнения».

«Я хочу заявить, что я невиновен, я не сделал ничего противозаконного. Мы добьёмся победы», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе.

Также сообщалось, что прокуратура США уведомила Трампа об уголовном расследовании в отношении него.