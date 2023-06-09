Трамп назвал предъявление ему обвинений вмешательством в выборы
Об этом информирует ТАСС.
«Они пытаются уничтожить мою репутацию, чтобы победить на выборах», — сказал экс-президент США.
По его словам, выдвижение обвинений в его адрес связано с тем, что он «лидирует в опросах общественного мнения».
«Я хочу заявить, что я невиновен, я не сделал ничего противозаконного. Мы добьёмся победы», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе.
Также сообщалось, что прокуратура США уведомила Трампа об уголовном расследовании в отношении него.