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Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе.

Об этом информирует РИА Новости.

«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — сказал бывший американский лидер.

По его словам, основанием для обвинений возможно стала секретная документация, которую изъяли агенты ФБР при обыске в его флоридском поместье Мар-а-Лаго.

Ранее прокуратура США уведомила Трампа об уголовном расследовании в отношении него.

Также сообщалось, что в резиденции Трампа затопило серверную, где хранились записи с камер видеонаблюдения.

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