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CNN: в резиденции Трампа затопило серверную, где хранились записи с камер видеонаблюдения

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В резиденции экс-президента США Дональда Трампа затопило серверную, где хранились записи с камер видеонаблюдения.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

«Остаётся неясным, была ли комната затоплена намеренно или это произошло по случайности», — говорится в материалах.

Инцидент произошёл в Мар-а-Лаго спустя несколько месяцев после обыска резиденции агентами ФБР и изъятия секретных документов Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что ФБР своим расследованием о якобы его связях с Россией в ходе выборной кампании 2016 года обманула американцев.

В мае американская федеральная прокуратура запросила документы о зарубежных сделках 45-го президента США начиная с 2017 года.

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