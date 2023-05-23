NYT: прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках Трампа с 2017 года
- Gettyimages.ru
Прокуратура контролирует расследование по делу об обращении Трампа с секретными документами.
Надзорное ведомство направило запрос в суд с целью получения данных о его деловых сделках в зарубежных государствах с момента вступления в должность президента.
По данным источника, в частности, прокуратура запросила данные о недвижимости и лицензировании компании Trump Organization в Китае, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и Омане.
Ранее Трамп заявил, что ФБР своим расследованием о якобы его связях с Россией в ходе выборной кампании 2016 года обманула американцев.