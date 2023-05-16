Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Трамп: ФБР обманула американцев своим расследованием о якобы связях президента с Россией

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР своим расследованием о якобы его связях с Россией в ходе выборной кампании 2016 года обманула американцев.

«После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России!» — приводит РИА Новости его заявление в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что американское общество было обмануто.

Ранее Дарэм пишёл к выводу, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтверждённых данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить