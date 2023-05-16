Трамп: ФБР обманула американцев своим расследованием о якобы связях президента с Россией
«После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России!» — приводит РИА Новости его заявление в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что американское общество было обмануто.
Ранее Дарэм пишёл к выводу, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтверждённых данных.