Трамп: ФБР обманула американцев своим расследованием о якобы связях президента с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР своим расследованием о якобы его связях с Россией в ходе выборной кампании 2016 года обманула американцев.

«После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России!» — приводит РИА Новости его заявление в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что американское общество было обмануто.

Ранее Дарэм пишёл к выводу, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтверждённых данных.