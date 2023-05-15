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Спецпрокурор Дарем: ФБР не стоило начинать расследование против Трампа о связях с Россией

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ФБР не стоило начинать расследование о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтверждённых данных. Об этом говорится в докладе спецпрокурора Соединённых Штатов Джона Дарема.
Спецпрокурор Дарем: ФБР не стоило начинать расследование против Трампа о связях с Россией
  • AP
  • © Ross D. Franklin

Спецпрокурор завершил расследование, которое он начал в марте 2019 года.

«У ФБР не хватало реальных доказательств для расследования президентской кампании Дональда Трампа и они слишком полагались на информацию, которую распространяли политические противника Трампа», — говорится в заявлении.

В октябре 2020 года Трамп дал разрешение рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией. 

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