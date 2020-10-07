Трамп решил рассекретить документы по расследованию о связях с Россией
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«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. И никаких изъятий (конфиденциальной — RT) информации!» — написал Трамп.
Также Трамп подчеркнул, что это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.