Трамп решил рассекретить документы по расследованию о связях с Россией

Президент США Дональд Трамп дал разрешение рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. И никаких изъятий (конфиденциальной — RT) информации!» — написал Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.