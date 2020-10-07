Трамп решил рассекретить документы по расследованию о связях с Россией

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп дал разрешение рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
Трамп решил рассекретить документы по расследованию о связях с Россией
  • © REUTERS/Erin Scott

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. И никаких изъятий (конфиденциальной — RT) информации!» — написал Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить