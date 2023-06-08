Politico: прокуратура США уведомила Трампа об уголовном расследовании в его отношении
Об этом пишет газета Politico.
«Трамп находится под следствием за сокрытие секретных документов на территории своего частного дома», — говорится в сообщении.
Также его подозревают в организации схемы, направленной на недопущение их обнаружения федеральными властями.
По данным газеты, экс-главе государства было направлено письмо, в котором его проинформировали о разбирательстве.
Ранее прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках Трампа с 2017 года.
Также Трамп заявлял, что ФБР своим расследованием о якобы его связях с Россией в ходе выборной кампании 2016 года обманула американцев.