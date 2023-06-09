Юристы Трасти и Роули заявили, что прекращают защищать Трампа в расследованиях против него

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили о намерении прекратить представлять интересы политика в текущих расследованиях против него.

Об этом говорится в совместном заявлении адвокатов, текст документа приводит РИА Новости.

Отмечается, что Трасти и Роули покинули должности членов совета при Трампе.

«Мы не будем представлять его ни в деле (по засекреченным документам. — RT), ни в расследовании (штурма Капитолия. — RT) 6 января 2020 года», — говорится в документе.

Они выразили уверенность, что Трамп будет оправдан.

Причина такого решения адвокатов не раскрывается.

Ранее Трамп назвал вмешательством в избирательный процесс предстоящее предъявление ему обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами.