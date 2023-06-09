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Минобороны: Бельгия передаст Украине снаряды на сумму €32,4 млн

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Правительство Бельгии согласовало новый пакет военной помощи Украине на сумму €32,4 млн, в который войдут артиллерийские снаряды калибра 105 мм.
Минобороны: Бельгия передаст Украине снаряды на сумму €32,4 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте бельгийского Минобороны, текст заявления приводит РИА Новости.

Отмечается, что снаряды будут отправлены украинской армии по «срочному запросу» ВСУ.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью изданию France Soir сообщила, что королевство продолжит поставлять оружие Украине.

6 июня МИД России заявил послу Бельгии в Москве решительный протест из-за обнаружения бельгийского оружия у украинских ДРГ, устроивших террористические вылазки в Белгородскую область 22 мая.

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