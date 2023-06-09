Минобороны: Бельгия передаст Украине снаряды на сумму €32,4 млн

Правительство Бельгии согласовало новый пакет военной помощи Украине на сумму €32,4 млн, в который войдут артиллерийские снаряды калибра 105 мм.

Об этом говорится на сайте бельгийского Минобороны, текст заявления приводит РИА Новости.

Отмечается, что снаряды будут отправлены украинской армии по «срочному запросу» ВСУ.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью изданию France Soir сообщила, что королевство продолжит поставлять оружие Украине.

6 июня МИД России заявил послу Бельгии в Москве решительный протест из-за обнаружения бельгийского оружия у украинских ДРГ, устроивших террористические вылазки в Белгородскую область 22 мая.