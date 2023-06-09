Минобороны: Бельгия передаст Украине снаряды на сумму €32,4 млн
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Об этом говорится на сайте бельгийского Минобороны, текст заявления приводит РИА Новости.
Отмечается, что снаряды будут отправлены украинской армии по «срочному запросу» ВСУ.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью изданию France Soir сообщила, что королевство продолжит поставлять оружие Украине.
6 июня МИД России заявил послу Бельгии в Москве решительный протест из-за обнаружения бельгийского оружия у украинских ДРГ, устроивших террористические вылазки в Белгородскую область 22 мая.