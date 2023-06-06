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МИД России заявил послу Бельгии протест из-за бельгийского оружия у украинских ДРГ

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МИД России заявил послу Бельгии в Москве решительный протест из-за обнаружения бельгийского оружия у украинских диверсионно-разведывательных групп, устроивших террористические вылазки в Белгородскую область 22 мая.
МИД России заявил послу Бельгии протест из-за бельгийского оружия у украинских ДРГ
  • РИА Новости

Российская сторона подчеркнула, что неоднократно предупреждала об опасности накачки украинской армии западными вооружениями и техникой.

Кроме того, в Москве предупреждали о возможности неконтролируемого расползания западного оружия и попадания в руки террористических формирований.

Москва также призвала Брюссель не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки террористов киевским режимом.

Бельгийский премьер Александр Де Кро ранее поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия украинскими боевиками.

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