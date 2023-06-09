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В Минобороны Бельгии сообщили, что страна продолжит поставки оружия Украине

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Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью изданию France Soir сообщила, что королевство продолжит поставлять оружие Украине в ожидании ответа на запрос, как бельгийские штурмовые винтовки попали в руки боевиков, атаковавших Белгородскую область.
В Минобороны Бельгии сообщили, что страна продолжит поставки оружия Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — отметила она.

По словам министра, «к каждой партии поставляемого оружия приложен документ», который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны территории Украины.

6 июня МИД России заявил послу Бельгии в Москве решительный протест из-за обнаружения бельгийского оружия у украинских ДРГ, устроивших террористические вылазки в Белгородскую область 22 мая.

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