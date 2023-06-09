В Бельгии заявили об ожидании ответа Украины о применении её оружия в Белгородской области

Бельгия к 15 июня ожидает ответа Украины по применению бельгийских штурмовых винтовок для атаки на Белгородскую область.

Об этом сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер в интервью France Soir.

«Мы направили запрос Украине в понедельник (5 июня. — RT). У нас будет контактная группа по Украине 15 июня, если до этого момента ответа не будет, я буду говорить с министром (обороны Украины Алексеем. — RT) Резниковым», — заявила она.

Как передаёт слова Дедондер ТАСС, «к каждой партии поставляемого оружия приложен документ», который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны территории Украины.

5 июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой.

МИД России заявил послу Бельгии в Москве решительный протест из-за обнаружения бельгийского оружия у украинских ДРГ, устроивших террористические вылазки в Белгородскую область 22 мая.