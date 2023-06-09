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Мишустин: санкции Запада привели к разбалансировке на мировом продовольственном рынке

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Санкции Запада привели к разбалансировке на мировом продовольственном рынке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии III Евразийского конгресса.
Мишустин: санкции Запада привели к разбалансировке на мировом продовольственном рынке
  • РИА Новости

«Односторонние меры внешнего давления лишь обострили негативные тенденции, спровоцировали высокую волатильность на мировом рынке и в конечном счёте привели к его разбалансировке», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что из-за антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами и логистикой усугубляются.

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