Вице-президент РСТ Барзыкин: изменение курса лиры не влияет на цены туров в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал мнение экономиста Реджепа Эрчина о том, что Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом курса лиры.

По словам специалиста, изменение курса лиры не повлияло на цены туров в Турцию.

«Потому что радикально на стоимость комплексных туров повлияла перевозка, она стала дороже... Поэтому цены на туры с позапрошлого года выросли в два раза за счёт перевозки», — пояснил Барзыкин.

При этом, как отметил собеседник RT, цены на размещение как формировались в зависимости от сезона, (в высокий сезон — чуть дороже, в низкий — дешевле), так ничего радикально и не изменилось.

Ранее Эрчин заявил, что Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом цен и курса лиры.

Он также выразил мнение, что Турция становится «дешёвым курортным посёлком» для туристов с иностранной валютой.

Как заявил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, недельный отдых на двух человек летом в Турции обойдётся россиянам в среднем в 150—200 тыс. рублей.