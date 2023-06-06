АТОР: недельный отдых в Турции обойдётся россиянам летом в 150—200 тысяч рублей
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По его словам, на стоимость путёвки влияет курс рубля и высокий сезон в Турции.
«Сейчас спрос на Турцию примерно на уровне прошлого года и на 60—70% выше, чем в конце мая», — приводят «Известия» заявление Мурадяна.
Высокий спрос объясняется определённостью после выборов президента Турции и прохладной погодой в центральной части России.
Отмечается, что за 150 тыс. рублей можно купить тур на неделю в Египет, Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку.
Ранее исследование, проведённое компанией «АльфаСтрахование», показало, что этим летом россияне планируют отдых в Турции, Египте, а также на курортах России.