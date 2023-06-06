АТОР: недельный отдых в Турции обойдётся россиянам летом в 150—200 тысяч рублей

Недельный отдых на двух человек летом в Турции обойдётся россиянам в среднем в 150—200 тыс. рублей. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, на стоимость путёвки влияет курс рубля и высокий сезон в Турции.

«Сейчас спрос на Турцию примерно на уровне прошлого года и на 60—70% выше, чем в конце мая», — приводят «Известия» заявление Мурадяна.

Высокий спрос объясняется определённостью после выборов президента Турции и прохладной погодой в центральной части России.

Отмечается, что за 150 тыс. рублей можно купить тур на неделю в Египет, Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку.

Ранее исследование, проведённое компанией «АльфаСтрахование», показало, что этим летом россияне планируют отдых в Турции, Египте, а также на курортах России.