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АТОР: недельный отдых в Турции обойдётся россиянам летом в 150—200 тысяч рублей

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Недельный отдых на двух человек летом в Турции обойдётся россиянам в среднем в 150—200 тыс. рублей. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
АТОР: недельный отдых в Турции обойдётся россиянам летом в 150—200 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru

По его словам, на стоимость путёвки влияет курс рубля и высокий сезон в Турции.

«Сейчас спрос на Турцию примерно на уровне прошлого года и на 60—70% выше, чем в конце мая», — приводят «Известия» заявление Мурадяна.

Высокий спрос объясняется определённостью после выборов президента Турции и прохладной погодой в центральной части России.

Отмечается, что за 150 тыс. рублей можно купить тур на неделю в Египет, Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку.

Ранее исследование, проведённое компанией «АльфаСтрахование», показало, что этим летом россияне планируют отдых в Турции, Египте, а также на курортах России.

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