Турция и Сочи остаются популярными направлениями для отдыха у россиян этим летом

Исследование, проведённое компанией «АльфаСтрахование», показало, что этим летом россияне планируют отдых в Турции, Египте, а также на курортах России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Больше всего опрошенных, выбравших зарубежные направления, хотели бы отправиться в Турцию — 31,8%, в Испанию — 20,7%, в Египет — 19,8%. Также популярны у россиян Абхазия (11,3%), ОАЭ (4,3%), Тунис, Грузия, Шри-Ланка, Сейшелы и Вьетнам.

У россиян, отдающих предпочтение отечественным курортам, на первом месте по популярности Сочи и пляжи Краснодарского края, их выбирают 54,3% жителей страны. Ещё 11,9% респондентов планируют отправиться в Крым, 5,7% — на Алтай, 4,8% — на Кавказ и в Новороссийск.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.