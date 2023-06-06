Вице-президент АТА: отели и авиакомпании Турции подняли цены для российских туристов

Отели и авиакомпании Турции подняли цены для российского рынка, при этом оставив их прежними для стран Европы, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Местный туристический бизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, отметил он. По словам Мкртчяна, турецкие отели подняли цены в евро для российских партнёров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле», — сказал собеседник газеты.

Специалист посоветовал туристам не торопиться с бронированием путешествий в Турцию на июль и август, потому что цены ещё могут снизиться, как это произошло с июнем.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что снижение курса турецкой лиры не скажется на стоимости туров в Турцию.

Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что пока нельзя говорить о восстановлении допандемийного спроса на туры за рубеж, но прошлогодние показатели превышены уже на 25%.