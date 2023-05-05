Турэксперт Мурадян назвал самые популярные направления лета

Генеральный директор туроператора Spase Travel Артур Мурадян заявил, что пока нельзя говорить о восстановлении допандемийного спроса на туры за рубеж, но прошлогодние показатели превышены уже на 25%.

«Конечно, самым доступным и востребованным направлением остаётся Турция — это более 1200 рейсов в неделю. По-прежнему держат позиции Египет, Юго-Восточная Азия, открывшийся Таиланд», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, замыкают пятёрку ОАЭ.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.