Турэксперт Мурадян назвал самые популярные направления лета
«Конечно, самым доступным и востребованным направлением остаётся Турция — это более 1200 рейсов в неделю. По-прежнему держат позиции Египет, Юго-Восточная Азия, открывшийся Таиланд», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, замыкают пятёрку ОАЭ.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.