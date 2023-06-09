Экономист Эрчин: Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом курса лиры
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Об этом заявил экономист Реджеп Эрчин.
«Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — цитирует его РИА Новости.
Эрчин выразил мнение, что Турция становится «дешёвым курортным посёлком» для туристов с иностранной валютой.
Ранее исследование, проведённое компанией «АльфаСтрахование», показало, что этим летом россияне планируют отдых в Турции, Египте, а также на курортах России.
Как заявил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, недельный отдых на двух человек летом в Турции обойдётся россиянам в среднем в 150—200 тыс. рублей.