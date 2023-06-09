Экономист Эрчин: Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом курса лиры

Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом цен и курса лиры.

Об этом заявил экономист Реджеп Эрчин.

«Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — цитирует его РИА Новости.

Эрчин выразил мнение, что Турция становится «дешёвым курортным посёлком» для туристов с иностранной валютой.

Ранее исследование, проведённое компанией «АльфаСтрахование», показало, что этим летом россияне планируют отдых в Турции, Египте, а также на курортах России.

Как заявил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, недельный отдых на двух человек летом в Турции обойдётся россиянам в среднем в 150—200 тыс. рублей.